Фанаты Бена Аффлека, как впрочем, и его друзья всерьез обеспокоены тем, что происходит с Беном Аффлеком. Сначала 47-летний актер, потерпев очередное поражение в своей борьбе с алкоголизмом, появился на улицах Лос-Анджелеса пьяным. А день спустя он сорвался и в другом отношении, потеряв контроль над своей тягой к азартным играм.

Как засвидетельствовал один из посетителей казино в Лос-Анджелесе, Аффлек, который последнее время вроде бы избавился от своей игромании, вновь появился за карточным столом. В тот вечер Бену везло: он играл с переменным успехом, но все же ушел домой «в плюсе» — то есть с выигрышем в полторы тысячи долларов. Но сам по себе факт его появления в казино более, чем просто тревожен. Ведь стоит Бену сесть за карты, как он «срывается с тормозов». Между прочим, его игромания, наряду с пьянством, стала одной из причин, заставивших его экс-супругу Дженнифер Гарнер развестись с ним. Больше года Бена не видели в игорных заведениях, и вот он опять играет… Об этом сообщило издание page.six.

Издание «7Дней» напоминает, что появлению Аффлека в казино предшествовал другой его срыв. На днях актер, которые совсем недавно торжественно отметил год с тех пор, как он не брал в рот ни капли алкоголя, снова напился. Папарацци подловили его на выходе с вечеринки, проходившей в отеле Kimpton La Peer. Бен едва держался на ногах. Ему пришлось опираться на свою спутницу. Но даже с ее помощью он с трудом смог забраться в автомобиль.

Как выяснилось позднее, неопознанная поначалу женщина, за которую держался Бен, была опознана, как Кэти Черри — довольно известный в Голливуде автор музыки к кинофильмам. Более того, оказалось, что Кэти сопровождала Бена не только на вечеринке, где он нарушил обет трезвости. Она же привела его и в казино! Похоже, что история снова повторяется. Ведь и две предыдущие подружки Бена — Линдси Шукас и Шона Скестон —способствовали алкогольным срывам Аффлека.

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