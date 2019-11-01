Арестованной в Великобритании основатель портала Wikileaks Джулиан Ассанж может в скором времени стать жертвой недопустимого обращения с ним в заключении, говорится в заявлении специального докладчика ООН по пыткам Нильса Мельцера.

«Если Соединенное Королевство немедленно не изменит линию поведения и не смягчит бесчеловечность ситуации, то продолжающийся произвол в отношении Ассанжа и злоупотребления в его адрес могут вскоре стоить ему жизни», — заявил он (цитата по «Интерфаксу»).

«Мы видели недвусмысленное пренебрежение правами и достоинством Ассанжа со стороны правительства Соединенного Королевства. Несмотря на экстренный медицинский характер моего запроса и всю серьезность имевших место нарушений, Соединенное Королевство не предприняло каких-либо мер по расследованию, пресечению (злоупотреблений) и по восстановлению прав, как того требует международное законодательство», — отметил он.

Согласно его заявлению, при обследовании в мае этого года у Ассанжа были заметны «симптомы типичные для длительных психологических пыток».

Мельцер указал на необходимость перевести Ассанжа в медицинский блок при центре содержания, а также заявил, что хотя делом Ассанжа занимается «одно из самых могущественных правительств мира», его доступ к документам и юридическим услугам серьезно затруднен.

Он также рекомендовал отказаться от возможной экстрадиции Ассанжа в США и освободить его из-под стражи.

«С моей точки зрения это дело никогда не касалось вины или невиновности Ассанжа, а речь шла о том, чтобы заставить его заплатить за разглашение информации о противоправных действиях властей, включая инкриминируемые им военные преступления и коррупцию», — отметил он.

Minval.az