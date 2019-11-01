Меган Маркл удалось изменить еще одну королевскую традицию. Теперь молодое поколение семейства Елизаветы, вслед за Маркл, начало открыто отмечать Хэллоуин. В этом году Меган разместила на своей совместной с Гарри страничке в социальной сети поздравление по этому поводу: «Желаю всем благополучного и веселого Хэллоуина!». И добавила, что адресует всем это пожелание не только от себя и от Гарри, но и от их малыша Арчи. Для которого они придумали по случаю праздника новое имя: теперь они называют его «наша Тыковка!»

Свое поздравление Меган с Гарри сопроводили старым фото — времен их прошлогоднего тура в Новую Зеландию, куда герцогиня летала уже будучи беременной. Хотя супруги тогда все же не решились наряжаться в карнавальные костюмы, они позировали на фоне красочно разодетой толпы новозеландцев. А чуть раньше Меган поделилась еще более старым кадром, которым она проиллюстрировала свой самый первый Хэллоуин с Гарри. Тогда она, как выяснилось впоследствии, тайно прилетела к Гарри в Лондон, где отмечала этот праздник в коттедже принца на территории Кенсингтонского дворца. Сопроводив свое веселье, как поведала Маркл, приготовленным вдвоем вкусным ужином и бутылкой хорошего вина, сообщает «7Дней».

Что же касается старшего брата Гарри — Уильяма и его супруги, то они, скорее всего, праздновали День Всех Святых и раньше, но старались особенно это не афишировать. А в этом году герцогиня со своими старшими детьми не поленилась лично отправиться в магазин, чтобы прикупить там карнавальные костюмы для Джорджа и Шарлотты. Так что жителям небольшого городка в Норфолке довелось стать изумленными свидетелями того, как Кэтрин с принцем и принцессой бродили по обычному супермаркету, выбирая карнавальные костюмы. Как утверждает одна из посетительниц этого магазина, Кэтрин, в конечном счете, остановила свое внимание на наряде юной ведьмочки — для Шарлотты, и костюме с нарисованным на нем скелетом – для Джорджа.

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