Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что обсудил со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу взаимные интересы стран в Сирии.

«Вчера я провел очень хороший разговор с главой МИД Турции Чавушоглу касательно наших взаимных интересов с Сирии. Я подчеркнул важность совместного заявления от 17 октября и того, чтобы все турецкие, поддерживаемые Турцией силы и РПК/YPG в этом регионе продолжали придерживаться его», — написал Помпео в Twitter, передает РИА Новости.

США и Турция 17 октября заявили, что договорились о приостановке военной операции Турции на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намеревалась контролировать самостоятельно. Действие режима прекращения огня закончилось в 22.00 мск во вторник, 22 октября. Позднее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что США не в полной мере выполнили свои обязательства перед Турцией в рамках договоренностей по Сирии, Анкара не готова идти на компромиссы.

По итогам переговоров глав РФ и Турции 22 октября в Сочи был подписан меморандум о взаимопонимании. В нем, в частности, указывалось, что подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы вводятся с 12.00 23 октября на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны турецкой операции «Источник мира».

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