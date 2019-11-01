Президент США Дональд Трамп посоветовал герцогине Сассекской Меган Маркл не принимать критику, которую журналисты часто направляют в ее сторону, близко к сердцу, сообщает The Hill.

По словам американского лидера, пресса действительно несправедлива по отношению к супруге принца Гарри.

«Я смотрел ее интервью и заметил, как она воспринимает все слишком лично», — сказал Трамп.

Глава США считает, что ей стоит быть немного жестче и не обращать внимание на выпады СМИ.

При этом Трамп также отметил, что до свадьбы принца Гарри и Меган Маркл, он не был знаком с нынешней герцогиней.

Герцога Сассекского же он назвал «хорошим молодым человеком».

«Любая женщина, особенно, когда она беременна, достаточно уязвима», — заметил Трамп.

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