Международная группа ученых обнаружила тревожный признак приближающейся катастрофы, пишет Phys.org.

Специалисты узнали, что интенсивность сокращения популяции насекомых достигла высочайшей отметки. Так популяции насекомых во многих регионах мира сократились на треть. По словам специалистов это свидетельствует о катастрофическом влиянии человека на биосферу.

Ученые-биологи собрали более миллиона беспозвоночных из 2700 видов насекомых на 300 участках. Численность многих из них за последние десять лет сильно сократилась. Кроме того, много редких видов больше не встречаются там, где были замечены ранее.

Исследователи отмечают, что с 2008 года биомасса членистоногих уменьшилась на 40% в лесах, и на две трети на пастбищах. Кроме того, насекомые исчезают в даже нетронутых лесах на охраняемых территориях.

Настолько резкое сокращение насекомых специалисты называют “неожиданным и тревожным признаком”.

Minval.az