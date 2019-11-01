Русские повадились изводить семьи военнослужащих НАТО в Прибалтике адресными телефонными звонками. В военной миссии по сдерживанию России участвуют и датские солдаты.

Женам и подругам голландских летчиков стали названивать неизвестные люди. Они говорят по-английски с русским акцентом и задают угрожающие вопросы вроде «А вы знаете, чем занимается ваш партнер?» или «А не пора ли ему убраться домой?».

В датских вооруженных силах к сообщениям об издевательствах относятся «со всей серьезностью», говорит начальник оперативного отдела полковник Йенс Вид Лёнборг. «Случаи в Голландии серьезные. Страдают семьи военнослужащих, а это значит, что они осведомлены и о родственниках тоже».

Как сообщает голландская газета «Телеграф» (Telegraaf), домогательства начались, когда летчики позвонили домой с личных мобильных номеров. В голландском министерстве обороны факт издевательства подтвердили, однако комментировать его масштабы отказались.

В то же время преследованиям через социальные сети подверглись и британские солдаты НАТО в Эстонии: им начали приходить сообщения с угрозами вроде «Мы следим за тобой».

Датское командование сообщает, что семьи датских солдат на задании в Прибалтике угроз пока не получали, однако зафиксированы атаки на датский гарнизон. Так, личный сотовый одного из солдат был взломан и «начал совершать самостоятельные действия», а два других подверглись попыткам фишинга.

Министр обороны Трине Брамсен назвала атаки на семьи военнослужащих циничным нарушением всяких соглашений по защите гражданских лиц, женщин и детей. Она пообещала улучшить меры по защите семей датских военнослужащих.

«Все это требует новых стандартов защиты, и мы должны ориентироваться не только на самих солдат, но и на членов их семей», — заявила Брамсен.

Атаки тревожат и Нильса Тённинга, председателя Организации датских офицеров: «Это показывает, что гарнизон пытаются ударить по самому больному — по семье».

Знаток России Флемминг Сплидсбёль Хансен считает, что информационные атаки на солдат и их семьи — часть современной войны, к которой вооруженные силы тоже должны быть готовы.

«Если ты ведешь активную сетевую жизнь, твою личность и круг родственников, друзей и знакомых установить нетрудно», — объясняет Сплидсбёль Хансен.

В настоящее время в прибалтийском штабе НАТО работают датские офицеры. В будущем году 200 датских солдат отправятся в Эстонию во второй раз. Кроме того, Дания направила четыре истребителя и 60 человек на задание НАТО в Литве.

Minval.az