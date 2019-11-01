Всемирный фонд защиты памятников представил новый список из 25 мировых достопримечательностей, которые находятся под угрозой. Подобный список публикуется раз в два года и включает достопримечательности, которые «представляют большую историческую значимость и современное социальное влияние», сообщает ВВС.

Достопримечательности, которые включаются в список, находятся под угрозой из-за военных конфликтов, природных катаклизмов, вызванных изменениями климата, урбанизации и так далее.

В обновленный список вошли, в частности, собор Нотр-Дам в Париже, в котором в мае случился пожар, и остров Пасхи. Отмечается, что остров и каменные скульптуры, которыми он прославился, находятся под угрозой из-за эрозии. Несмотря на то, что шаги для их сохранения уже предпринимаются, их пока недостаточно.

В список попала также Священная долина инков в Перу, которая находится под угрозой из-за аэропорта, строящегося неподалеку. Составители рейтинга отмечают, что аэропорт будет построен недалеко от города Чинчеро, в котором находится несколько памятников эпохи инков и церковь, построенная в ХVI веке.

Между объектами, которые попали в список в этом году, будет разделена сумма в 1,6 миллиона долларов. Ее предоставили спонсоры Всемирного фонда защиты памятников.

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