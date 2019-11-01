В Индонезии священнослужителя публично высекли за связь с замужней женщиной. Ирония в том, что Мухлис бин Мухаммед был членом теологического совета и лично принимал участие в разработке закона о наказании за супружеские измены. Теперь его из совета исключат. Об этом пишет Benar News.

46-летнего Мухлиса поймали на «преступлении» в регионе Ачех. Он уединился вместе с партнершей в машине на пляже. В качестве наказания ему назначили 28 ударов бамбуковой палкой. 33-летняя женщина, которая переспала с ним, получила 25 ударов.

Наказание проходило в общественном парке столицы провинции Банда-Ачех на глазах сотни зрителей. Присутствовали даже дети, хоть правилами это и запрещено. Мухлису и его партнерше дали на две палки меньше, чем полагалось, потому что они провели в заключении больше месяца.

В этот же день высекли 18-летнюю девушку за якобы непристойное поведение по отношению к юноше. Тот наказания избежал, потому что был несовершеннолетним.

Издание отмечает, что в провинции Ачех действуют жестокие и консервативные исламские законы. В регионе запрещено производство и распространение алкоголя, азартные игры, гомосексуализм, секс вне брака и другие вещи, которые не соответствуют нормам шариата. Наказание за преступления проходит прилюдно.

Minval.az