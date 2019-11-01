Российская военная полиция впервые отправилась в совместное с турками патрулирование на севере Сирии, передает РИА Новости.

Колонна из пяти российских и четырех турецких машин вышла из пункта Дербесия в полдень. Протяженность маршрута составит 110 километров, скорость движения — 40-60 километров в час.

Ситуация на севере арабской республики обострилась в начале октября, когда Анкара начала операцию «Источник мира», направленную против курдских отрядов.

Семнадцатого числа по договоренности с США Турция приостановила боевые действия, чтобы курды могли вывести свои формирования из 30-километровой буферной зоны на границе.

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