Министерство иностранных дел Турции обвинило французское правительство в попытках создания террористического государства в Сирии, пишет агентство Anadolu.

Сообщается, что такая реакция МИД Турции была вызвана принятием резолюции французским парламентом, которая осуждает проведение турецкой стороной военных действий в Сирии.

«Мы решительно осуждаем и отвергаем решения Сената и Национального собрания Франции относительно операции «Мирная весна». Очевидно, что Франция приняла это решение после того, как провалился план по созданию террористического государства в Сирии», — говорится в заявлении.

Также сообщается, что МИД Турции вызвало французского посла.

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