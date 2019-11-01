В столице Южной Кореи закрылись последние собачьи бойни. Об этом заявил мэр Сеула Пак Вонсун. Он уточнил, что на закрытие всех боен потребовалось несколько лет, сообщает Коммерсант.

Ранее южнокорейский суд принял решение, что убивать собак ради мяса — незаконно. Теперь зоозащитники надеются на принятие закона, который будет направлен на защиту собак. Для привлечения внимания к данной теме активисты спроецировали на здание парламента светящуюся надпись «Прекратите забой собак».

Практика употребления в пищу собачьего мяса насчитывает в Корее минимум две тысячи лет. Многие до сих пор верят, что собачатина полезна для здоровья, особенно мужчинам. На фермах в Южной Корее в год разводят до двух миллионов собак, которых готовят в пищу.

Minval.az