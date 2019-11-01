Американские военные планируют оснастить стрелковое оружие нового поколения патронами калибра 6,8 миллиметра.

Новые патроны заменят распространенные в НАТО пули калибра 5,56 миллиметра, используемые в винтовках М16.

Отмечается, что армия США перевооружается для того, чтобы американское оружие могло пробивать бронежилеты нового типа, которыми располагают Китай и Россия. Патроны калибра 5,56 американские военные считают устаревшими для решения этой задачи, передает РИА Новости.

Новые, более крупные снаряды получит оружие, которое заменит автомат M4A1 и пулемет M249.

Minval.az