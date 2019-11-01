«Трамп — лучший американский президент. Не потому, что его политика носит серьезный характер, а потому, что он более прозрачен в своих намерениях. Он говорит: «Мы хотим нефть», «Мы хотим избавиться от такого-то», «Мы намерены оказать услугу в обмен на деньги». Это реальность американской политики. Что может быть лучше понятного противника?», — подчеркнул Асад.