Скандальная эпопея с разводом Джонни Деппа и Эмбер Хёрд набирает новые обороты. К взаимным обвинениям в избиении прибавились упрёки в подкупе свидетелей. Актриса утверждает, что звезда «Пиратов Карибского моря» заплатил им миллионы за молчание.

— Он всем заплатил. Потратил миллионы долларов, чтобы они молчали, — цитирует Хёрд «Лайф» со ссылкой на Daily Mail.

Адвокаты актрисы через суд потребовали документы компании The Mandel Group (TMG), которая управляла бизнес-делами Деппа. Хёрд настаивает на необходимости проверить записи о производимых TMG выплатах, поскольку именно через неё экс-супруг актрисы якобы переводил деньги свидетелям за молчание.

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