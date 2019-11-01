В предвыборном штабе президента США Дональда Трампа подвергли критике решение руководства соцсети Twitter запретить политическую рекламу.

«Twitter только что отказался от потенциальных доходов в сотни миллионов долларов. Это очень глупое решение для акционеров компании», — говорится в заявлении менеджера штаба Брэда Парскаля (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, это «очередная попытка заставить молчать консерваторов», поскольку Twitter знает, что у президента Трампа «самая современная онлайн-программа».

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