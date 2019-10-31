Фанаты британской королевской семьи довольны: похоже, что в отношениях между двумя герцогинями — Кейт Миддлтон и Меган Маркл — наметилось некоторое потепление. Как стало известно, Кейт Миддлтон, обладающая несравнимо более богатым и продолжительным опытом жизни в королевском семействе, решила помочь Меган наладить ее отношения со СМИ. Однако прежде, чем получить возможность воспользоваться советом Миддлтон, Маркл пришлось выслушать критику в свой адрес. Об этом рассказал королевский эксперт Фил Дампье, имеющий источник информации из числа подруг супруги принца Уильяма. Полученными сведениями он поделился с англоязычным изданием NW, пишет интернет-портал «7Дней».

Как поведал Дампье, Кейт решила, что Меган необходима ее помощь после показа по британскому телевидению интервью Маркл и Гарри, которые они дали в рамках нового документального фильма. В нем принц заявил, что его супруга подвергается «жестокой кампании травли» со стороны британских СМИ. Да и сама Меган призналась, что с ней «далеко не все в порядке», что с тех пор, как она стала женой принца Гарри, она живет в состоянии постоянного стресса в результате несправедливого отношения к ней прессы.

По словам информатора Дампье, эти заявления обеспокоили Кейт. Но до того, как поделиться с Меган своим личным опытом, она позволила себе указать Маркл на то, что та сама отчасти виновата в происходящем с ней. Как заявила Кейт, отношения Меган с прессой начали портиться уже некоторое время назад, и Меган давно должна была бы подумать, что она сама делала не так, и сделать правильные выводы из допущенных ошибок. Кейт заверила Меган, что ей тоже в свое время пришлось преодолеть трудный момент в отношениях с прессой. Однако Миддлтон удалось с этим справиться, чего она пожелала и Маркл. После чего Кейт предложила Меган свою помощь в «разборе полетов», то есть в выявлении просчетов в поведении супруги принца Гарри.

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