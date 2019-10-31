Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию об импичменте президента Дональда Трампа, сообщает «Дождь» со ссылкой на CNN. Она, в частности, определяет порядок открытых слушаний в комитете по разведке и обнародование показания свидетелей.

За утверждение резолюции проголосовали 232 конгрессмена, против высказались 196 представителей. Это первое официальное голосование по процедуре импичмента. The Washington Post отмечает, что за резолюцию проголосовали почти все представители Демократической партии, большинство республиканцев выступили против.

Трамп назвал это «величайшей охотой на ведьм в американской истории».

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