За месяц сопровождающихся насилием и беспорядками акций протеста в Ираке погибли 250 человек. Такие данные обнародовал в четверг комитет парламента страны по правам человека, передает телеканал Al-Hadath. Число пострадавших превысило 11 тыс.

По данным законодателей, с начала протестного движения были задержаны 2500 иракцев, 500 из них все еще находятся в заключении.

В среду правительственная Высшая комиссия по правам человека объявила, что только за минувшую неделю в Ираке погибли 100 человек. При этом Объединенный оперативный штаб армии отверг какую-либо причастность силовиков к убийствам людей, заявив, что в нескольких районах Багдада были задержаны участники преступных групп, которые подозреваются в нападениях на протестующих.

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