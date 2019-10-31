Городской совет Нью-Йорка запретил с 2022 года продавать фуа-гра, деликатес из печени гуся или утки. Об этом сообщает телеканал «Дождь».

Решение было принято из-за жестокого обращения с птицами во время процесса приготовления деликатеса. Гусей или уток принудительно кормят через трубки, установленные в горло, кормят специальной смесью, из-за чего их печень увеличивается в 10 раз.

В мэрии города сказали, что глава города Билл де Блазио подпишет закон. Согласно нему, нарушение предусматривает штраф в размере двух тысяч долларов.

Продажа или производство фуа-гра ограничены в Индии, Израиле, Великобритании и других странах. В Калифорнии запрет на фуа-гра действовал с 2012 года, по решению суда его отменили через несколько лет, но потом снова вернули.

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