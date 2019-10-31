В результате пожара в пассажирском поезде на юге пакистанской провинции Пенджаб погибли 46 человек, более 30 человек пострадали, сообщило агентство Associated Press в четверг со ссылкой на данные местных властей.

Большинство пассажиров погибли, когда на ходу в панике выпрыгивали из горящих вагонов, сообщил журналистам министр железнодорожного сообщения страны Рашид Ахмед.

Причиной пожара, по словам министра, стал взрыв газового баллона, который использовался для приготовления пищи. В огне сгорели три вагона железнодорожного состава.

Minval.az