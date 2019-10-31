В конгрессе Соединенных Штатов приняли резолюцию против возвращения российской стороны в «Большую семерку».

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ комитета палаты представителей по иностранным делам.

Как говорится в документе, против России выступили все члены комитета единогласно. Они осуждают возможное включение России в G7.

Однако в резолюции говорится, что у российской стороны есть шанс вернуться в «Большую семерку», когда она будет «уважать территориальную целостность соседей», а также следовать демократическим принципам.

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