Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг рассказал о намерении НАТО увеличить свое присутствие в стратегически важном Черноморском регионе, сообщает ТАСС.

Столтенберг заявил, что альянс имеет широкое присутствие в Черном море, так как прибрежные страны Румыния, Болгария и Турция являются членами НАТО, а Грузия и Украина – партнерами. При этом, по словам генсека, «присутствие в этом регионе увеличивается».

Он также отметил, что прибытие четырех кораблей противоминной группы НАТО в Одессе подтверждает значимость региона для альянса, и, кроме этого, демонстрирует поддержку Украине.

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