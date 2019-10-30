Американский режиссер Оливер Стоун, который является автором документального фильма о президенте России Владимире Путине, поделился своими впечатлениями от общения с российским лидером, передает РИА «Новости».

Об этом он рассказал на форуме Future Investment Initiative в Саудовской Аравии.

По мнению режиссера, Путин является застенчивым, скромным и рассудительным человеком.

«Думает о том, что он говорит, играет в шахматы… балансирует каждый аргумент, видит хорошие и плохие стороны», — сказал Стоун.

Также режиссер отметил дипломатичность и находчивость российского лидера.

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