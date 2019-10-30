Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания снизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, как и ожидалось рынком. Об этом сообщает RT.
Как отмечается, ставка снижена до 1,5—1,75% с предыдущего уровня в 1,75—2% годовых.
Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания снизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, как и ожидалось рынком. Об этом сообщает RT.
Как отмечается, ставка снижена до 1,5—1,75% с предыдущего уровня в 1,75—2% годовых.
Дата: 2019/10/30 22:44
Раздел: Экономика
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