Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания снизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, как и ожидалось рынком. Об этом сообщает RT.

Как отмечается, ставка снижена до 1,5—1,75% с предыдущего уровня в 1,75—2% годовых.

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