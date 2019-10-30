Между подразделениями сирийских правительственных войск и турецкими войсками произошли ожесточенные столкновения в Таль аль-Варде близ Рас-эль-Айна близ сирийско-турецкой границы. Об этом сообщает государственное сирийского агентство SANA со ссылкой на своей корреспондента.

По данным агентства, которые приводит РБК, столкновения произошли, когда турки и протурецкие сирийские отряды вели обстрелы из артиллерийских орудий по населенному пункту Таль-Тамр.

Официальных подтверждений данной информации нет.

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