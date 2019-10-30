«Турция вступила в новый этап борьбы, не менее значимой, чем Национально-освободительная война. Мы шаг за шагом приближаемся к победе».

Как передает Anadolu, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на заседании парламентской фракции Партии справедливости и развития.

«Те, кто полагал, что сможет превратить Турцию в подобие Сирии, Ирака и Ливии, осознал, как глубоко заблуждался. Анкара ответила на это мощным ударом, разрушившим антитурецкие планы», — сказал Эрдоган.

Президент сообщил, что в рамках операции «Источник мира» от террористов очищено 558 населенных пунктов Сирии, а площадь контролируемой территории достигла 4219 квадратных километров.

По его словам, на северо-востоке Сирии нейтрализовано свыше 900 террористов.

Президент предупредил, что турецкая армия и отряды оппозиционной Сирийской национальной армии решительно пресекут любые обстрелы и атаки в зоне проведения операции «Источник мира».

«При необходимости мы расширим зону безопасности. Турция оставляет за собой право возобновить военную операцию в Сирии, если террористы приблизятся на расстояние 30 километров к границам Турции или продолжат атаки из любого другого района Сирии», — сказал Эрдоган.

Глава государства также осудил позицию США, где отряды оппозиционной Сирийской национальной армии называют террористами.

«Это не террористы, а истинные хозяева этих земель, защищающие исконные территории. Как можно называть их террористами?», — сказал Эрдоган.

Президент назвал предвзятым отношение стран Запада к террористическим организациям.

«В странах, где пресекают любые призывы в поддержку позиции Турции, беспрепятственно размахивают символикой РКК, хотя эта кровавая организация включена ЕС в список террористических», — сказал Эрдоган.

Президент сообщил, что после начала операции «Источник мира» в Сирии пособники террористов PKK совершили до 700 провокаций против дипмиссий Турции за рубежом, в особенности в Европе.

«Многие из этих стран вместе с Турцией являются членами НАТО, со многими Турция контактирует в рамках диалога с ЕС. Несмотря на это, пособники террористов совершают в этих странах провокации в отношении Турции, к тому же на глазах у местной полиции», — сказал Эрдоган.

Президент обратился к странам, поддерживающим террористов, в особенности европейским.

«Вы идете по ошибочному пути. Террористы, которых вы опекаете, завтра нанесут удар по вашим же интересам. Анкаре известно, что ряд государств под разными предлогами отказывается принимать террористов ИГИЛ из числа своих граждан. Интересно, почему? Ведь все они прошли подготовку у себя на родине», — сказал Эрдоган.

Президент отметил, что определенные страны не стремятся к защите мирного населения. «Их единственной целью является продажа оружия и смерть. Их притягивает запах нефти. Для них капля нефти дороже крови тысяч людей», — подчеркнул Эрдоган.

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