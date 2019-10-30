Жительница английского города Колчестер, графство Эссекс, присоединилась в группе по похудению и сбросила 73 килограмма, сообщает газета The East Anglian Daily Time.

48-летняя Трейси Арнольд (Tracy Arnold) решила вступить в сообщество худеющих в марте 2018 года. Она призналась, что последние 15 лет весила около 127 килограммов. «Лишний вес существенно осложнял мне жизнь: я с трудом могла найти красивые вещи подходящего размера или справиться с повседневными делами без усталости и одышки, — говорит она. — Я ненавидела фотографироваться, а улыбка на снимках всегда выходила наигранной».

За полтора года 146-килограммовая женщина изменила свои пищевые привычки, начала вести более здоровый образ жизни и похудела вдвое. Арнольд утверждает, что ей не пришлось отказываться от любимых блюд. Она нашла способ готовить их, используя полезные для здоровья ингредиенты.

«Я по-прежнему лакомлюсь моими любимыми бургерами и чипсами, — подчеркивает она. — Но я научилась вносить небольшие изменения в рецепт. Например, я использую нежирное мясо и низкокалорийное масло».

«Люди думают, что похудение — это голод, сплошные салаты или судорожный подсчет калорий всего, что вы едите, — рассказывает британка. — Я люблю вкусно поесть и никогда не чувствовала, будто меня посадили на диету». Также женщина начала заниматься спортом: она регулярно ходит на плавание, катается на велосипеде и посещает тренажерный зал.

«Я стала более здоровой, счастливой и уверенной в себе, — заключила Арнольд. — А еще у меня появилось так много единомышленников. Не знаю, что бы я делала без их поддержки».

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