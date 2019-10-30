В Сети появилось видео с самой маленькой в мире дикой кошкой. Ролик появился на официальной странице ВВС в Twitter.

На кадрах запечатлена ржавая или пятнисто-рыжая кошка, обитающая в Индии и Шри-Ланке. Она является самой маленькой кошкой на континенте и претендует на звание таковой в мире.

Длина тела взрослой ржавой кошки от 35 до 48 см, длина хвоста от 15 до 30 см. Взрослая особь может весить от 900 граммов до полутора килограмм.

Minval.az