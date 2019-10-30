Вооруженные силы Армении, начиная с вечера 29 октября, продолжительное время обстреливали несколько сел в Газахском районе и боевые позиции пограничных войск. Во всех случаях противник подавлен ответным огнем азербайджанской стороны. Об этом говорится в сообщении ГПС.

ГПС также опровергла информацию армянской стороны о нарушении режима прекращения огня пограничными подразделениями Азербайджана.

«Военнослужащие Азербайджана открыли ответный огонь по позициям противника. В отличие от армянской стороны, пограничники Азербайджана не открывали огонь в направлении жилых поселений и гражданского населения», — говорится в сообщении.

Minval.az