Турецкий парламент даст ответ на принятие Палатой представителей Конгресса США резолюции, признающей «геноцид армян» в Османской империи. Об этом заявил в среду президент Турции Тайип Эрдоган.

«Долго, двадцать лет лоббисты добивались этого решения. Но я обращаюсь к американской и к мировой общественности: это решение ломаного гроша не стоит, у него нет никакой силы и мы его не признаем!» – заявил Эрдоган, обращаясь в парламенте к депутатам правящей фракции, которые представляют его партию.

“Вопросом, что произошло, должны заниматься историки и археологи. Не надо придавать ему политический оттенок, – прокомментировал Эрдоган события 1915 года. – Мы открыли наши архивы, более миллиона документов. Если у армян есть такие документы – пусть тоже откроют. А без них сколько бы вы не утверждали, что мы виновны – мы от этого более виновными не станем. Это было «перемещение», и называть его «геноцидом» – преступно. А выдвигать такое обвинение – значит оскорблять всю нашу нацию».

Эрдоган также заявил, что Турция в течение всей истории подвергалась нападением со стороны армянских террористических организаций, в частности действовавшей в 70-80-е годы ASALA.

Президент Турции поставил ASALA в один ряд с Рабочей партией Курдистана и сторонниками проповедника Фетхуллаха Гюленаи заявил, что США всех их «поддерживают с давних времен». Гюлен получил убежище в США, хотя Турция уже несколько лет добивается его выдачи.

«Мы готовим серьезный ответ на решение [Конгресса] и думаем, что резолюция была направлена на решение внутренних проблем в США, – подчеркнул Эрдоган. – Ответ будет адекватным, и мы ответим стране, история которой также наполнена геноцидом, рабством, за которое никто не ответил, и другими темными страницами. И эта страна не имеет права чему-то учить Турцию!»

Одним из возможных ответов на резолюцию о геноциде, по словам Эрдогана, может быть поддержка Турцией протестных движений на территории США.

«Наши граждане имеют право протестовать в ваших странах против политики, которую вы ведете. И мы будем дипломатически и путем поддержки протестующих за границей бороться с проявлениями подобной враждебности к нам», – пообещал он.

Minval.az