В Университете Монаша в Австралии ученые предсказали новую глобальную катастрофу для человечества.

По данным специалистов глобальное потепление станет причиной смертей из-за недоедания. Ученые проанализировали данные около 80 процентов населения Бразилии о госпитализации в период с 2000 по 2015 год. Также ученые обратили внимание на среднесуточные температуры.

Оказалось, что с повышением температуры воздуха всего на один градус в жаркое время года на 2,5% увеличивается количество случаев госпитализации из-за недоедания. Больше всего в жару страдают люди старше 80 лет и дети от пяти до 19 лет, передает портал «Korrespondent.net».

Ожидается, что в ближайшие годы глобальное потепление станет причиной роста заболеваемости связанной с недостаточным питанием. Высокие температуры снижают аппетит, желание готовить еду, ухудшают пищеварения, влияет на обострение заболеваний желудка.

Климатические изменения затруднят доступ к пище еще на 3,2%, что приведет к смерти 30 тысяч человек из-за недоедания к 2050 году.

Minval.az