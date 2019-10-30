Нейрохирургическая операция над Огтаем Гюлалыевым завершилась успешно. Об этом сообщил доктор медицинских наук, профессор Адыль Гейбулла, участвовавший в операции.

По словам доктора, у Гюлалыева были повреждены сосуды головного мозга, повлекшее просачивание крови. Собирающаяся кровь привела к возникновению гематомы. В ходе операции кровь из головного мозга была откачена.

«Теперь главное — проведение реанимационных, а потом и реабилитационных мер. Последствия от сдавливания мозга еще предстоит оценить. Однако организм молодой и есть надежда на выздоровление. Самое главное, провести реабилитацию и вывести больного из критического состояния», — цитирует его «Туран».

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Огтай Гюлалиев прооперирован. Согласно сообщению Минздрава, Гюлалиев пока находится в операционном блоке.

«В ближайшие минуты его переведут в реанимационное отделение», — говорится в сообщении.

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Огтая Гюлалиева подготовили к операции. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Министерство здравоохранения направило в City Hospital специалистов Республиканской нейрохирургической больницы. Они поговорили с членами семьи Гюлалиева, разъяснили им важность проведения операции. На данный момент согласие семьи получено и операция началась. О ходе операции будет сообщено позднее.

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Правозащитник Огтай Гюльалиев, который был сбит вчера вечером автомобилем, был доставлен водителем этого же автомобиля в Клинический медицинский центр, сообщили Trend в министерстве здравоохранения.

Врачи поставили ему диагноз «перелом черепа и ушиб мозга».

Как сообщили в структуре, больному оказана необходимая медицинская помощь, он находится на стационарном лечении. «По настойчивой просьбе близких родственников он переведен в частное медицинское учреждение «City Hospital». Лечение и обследование Гюльалиева проводится под контролем минздрава», — сообщили в клиническом центре

Minval.az