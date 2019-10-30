Министерство иностранных дел Турции вызвало американского посла Дэвида Саттерфилда в связи с решением Палаты представителей Конгресса США признать геноцид армян. Об этом сообщает МИД Турции.

«В министерство был вызван посол США Дэвид Саттерфилд в связи с решением Палаты представителей США по событиям 1915 года, в котором отсутствует какая-либо историческая и правовая база», — сказал собеседник агентства.

По его словам, такой шаг также был обусловлен «резолюцией Палаты представителей Конгресса США о новом пакете санкций против Турции из-за проведения операции «Источник мира» в Сирии».

Minval.az