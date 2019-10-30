В Таиланде миллионершу убили, запихнули в собственный холодильник, залили бетоном и обокрали. Об этом сообщает местное издание Thai Examiner.com.

Инцидент произошел в таиландском городе Чиангмай на севере страны. Об исчезновении местной миллионерши 58-летней Вонни Джирахароенинг сообщил ее брат. Мужчина приехал искать сестру после того, как она перестала отвечать на звонки.

Женщина была застройщиком и благотворителем. Она исчезла 18 октября, а в воскресенье, 27 октября, ее останки нашли в холодильнике в ее же доме. Полиция прибыла на вызов соседей, услышавших гнилостный запах.

У Джирахароенинг украли автомобиль и банковские карты. С них несколько раз снимали крупные суммы денег. Полиция ведет расследования и ищет друга убитой. Он исчез и несколько раз был замечен возле банкоматов во время снятия денег.

Minval.az