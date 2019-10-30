В семье всемирно известного исполнителя и актера 47-летнего Рики Мартина и его 35-летнего супруга художника Джвана Йосефа произошло пополнение.

30 октября у пары родился сын. Об этом Рики Мартин написал в своем Инстаграме.

«Родился наш сын Ренн Мартин-Юзеф», – написал певец.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Nuestro hijo Renn Martin-Yosef ha nacido. #elbebéhanacido Публикация от Ricky (@ricky_martin) 29 Окт 2019 в 3:48 PDT

О том, что в семье Рики Мартина грядет пополнение, он сам объявил в конце сентября на торжественном ужине организации Human Rights Campaign.

У певца уже есть трое детей: в 2008-м он стал отцом двух близнецов Маттео и Валентино, а в декабре 2018 года у Рики Мартина и Джвана Юзефа родилась дочь Люсия. Все дети появились на свет благодаря суррогатной матери.

Джван Йосеф — шведский художник, который специализируется в пластическом искусстве. Избранник Рики Маритна родился в 1984 году в городе Рас-эль-Айн на северо-востоке Сирии. Мать Джвана – армянка, а отец курд. Его семья эмигрировала в Швецию в начале 2000-ых годов.

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