Министерство обороны Турции сообщило, что начало разведывательные полеты и разминирование на маршрутах совместного с Россией патрулирования в Сирии.

«Совместное турецко-российское патрулирование будет начато на западе и востоке от границ нынешней операции «Источник мира» на глубину 10 километров, за исключением города Камышлы. В связи с этим на участках патрулирования были начаты разведывательные полеты, а также операции по обезвреживанию мин и самодельных взрывных устройств», — говорится в заявлении военного ведомства.

Minval.az