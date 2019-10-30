Северный совет присудил премию в области охраны окружающей среды и экологии шведской экоактивистке Грете Тунберг, получившей известность после выступления на климатическом саммите ООН, однако девушка отказалась получать награду, передает РИА Новости.

Ежегодно Северный совет присуждает ряд премий за выдающиеся достижения литераторам, музыкантам, создателям кинофильмов и активным защитникам окружающей среды. Тунберг в этом году выдвинули сразу две страны – Норвегия и Швеция.

Имя лауреатки было объявлено со сцены, однако девушка не вышла, вместо нее поднялись две ее подруги и соратницы по борьбе с изменением климата. Они сообщили, что Тунберг находится в Калифорнии и благодарит тех, кто присудил ей премию, однако она решила отказаться от нее.

«Наша страна находится в числе тех, у которых есть возможность сделать многое, но наши страны ничего не делают. Пока вы не начнете действовать в соответствии с рекомендациями ученых… ни я, ни движение Fridays for future в Швеции не получит премию Северного совета, включая денежный приз», — зачитали соратницы Тунберг сообщение экоактивистки. Она добавила, что для движения по борьбе с изменением климата важны не призы, а то, чтобы главы государств научились слушать.

Сама премия представляет собой статуэтку и денежный приз в сумме 350 тысяч датских крон (46,8 тысяч евро).

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