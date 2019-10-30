Операция по ликвидации лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади прошла успешно благодаря информатору, который находился в его ближайшем окружении.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на близкие к операции источники.

Уточнеятся, что помогавший в ходе операции член террористической группировки занимался координацией передвижения аль-Багдади по Сирии, а также помогал обустроить его убежище в Идлибе.

По данным СМИ, информатор передал военным США данные о местоположении главы ИГ, а также подробный план комнат в его убежище, в котором он сам находился во время операции по ликвидации.

Отмечается, что спустя два дня после уничтожения аль-Багдади перебежчика вместе с его семьей вывезли из страны. За помощь его должны вознаградить $25 млн. По информации издания, целью информатора было не только финансовое благополучие, но и месть за убийство близкого родственника.

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