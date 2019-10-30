Пакет санкций против Турции был одобрен Палатой представителей Конгресса США.

Об этом сообщает USA Today.

Отмечается, что причиной для появления санкций стала военная операция Турции в Сирии «Источник мира», а также покупка Анкарой российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.

Документ обязывает президента США Дональда Трампа ввести ограничения против причастных к военной операции лиц, в частности, главы министерства национальной обороны Хулуси Акара.

Уточняется, что пакет санкций носит название Protect Against Conflict by Turkey Act.

В министерстве иностранных дел Турции прокомментировали одобренный Палатой представителей Конгресса США пакет санкций в отношении государства. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что МИД Турции осудил решение о введении ограничительных мер из-за покупки российских систем С-400, а также военной операции в Сирии. Законопроект назвали противоречащим «духу НАТО», а также достигнутому по Сирии соглашению с американской администрацией.

Кроме того, Турция обратилась к США с призывом не ухудшать отношения двух стран, а также перестать «использовать вопросы двухсторонних отношений для внутриполитических целей».

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