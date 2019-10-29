Турция продемонстрировала, что когда речь идет о ее национальной безопасности и исторической ответственности, она может добиваться желаемого не спрашивая разрешения и за счет собственных возможностей. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на мероприятии по случаю национального праздника страны — Дня Республики.

«Операция «Источник мира» еще раз продемонстрировала бесперспективность попыток ослабить Турцию, посеяв раздор среди нашего народа», — добавил турецкий лидер (цитата по «Анадолу»).

Комментируя ситуацию в Сирии Эрдоган отметил, что «за последние две недели стало ясно, что за исключением Турции для всех, кто интересуется Сирией, первоочередной целью является контроль за нефтяными месторождениями». «Перед нами во всей своей наготе предстало примитивное мышление, ставящее каплю нефти выше капли человеческой крови», — констатировал глава турецкого государства.

По его словам, Турция — единственная страна, которая «видит в Сирии человеческие жизни и своих братьев, а не нефть или власть».

Президент Эрдоган сообщил также, что Россия проинформировала турецкую сторону о полном отводе террористических организаций из зоны безопасности. «Соглашения относительно 120 часов и 150 часов с США и Россией закончились. Нам предстоит провести переговоры, которые состоятся завтра», — сказал он.

Minval.az