Пентагон заключил с Lockheed Martin контракт на закупку крупнейшей на сегодня партии многофункциональных истребителей пятого поколения F-35.

Как сообщает РИА Новости, сумма первоначального контракта составит 7 миллиардов долларов, хотя в целом он должен включать выплаты в 34 миллиарда долларов за 478 самолетов для США и союзных стран.

«Министерство обороны и Lockheed Martin добились огромного прогресса и заключили соглашение о производстве и поставках F-35», — заявил Эллен Лорд, ответственный в Пентагоне за контракты.

По его словам, соглашение «отражает наше намерение агрессивно снижать стоимость F-35». Предполагается, что с 2022 года производство одного самолета подешевеет почти на 13%, примерно до 80 миллионов долларов в ряде комплектаций.

Отметим, что F-35 был поставлен на вооружение в 2015 году с многолетней задержкой. Ожидается, что он будет основным самолетом США и ряда союзников до середины столетия. Создание самолета обошлось в 1,4 триллиона долларов, это самый дорогой военный самолет в истории.

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