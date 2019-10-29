Министерство транспорта Китая одобрило новые правила поведения в метро, которые, вступят в силу с 1 апреля 2020 года. Об этом сообщает газета China Daily.

Пассажирам, в частности, нельзя будет есть и пить в метро. Исключение сделали для детей и людей, у которых есть проблемы со здоровьем.

Еще новые правила запрещают слушать музыку и смотреть видео в подземке без наушников, лежать или стоять на сидениях и другие проявления «нецивилизованного поведения».

В министерстве транспорта не уточнили, какое наказание грозит нарушителям.

Запрет на еду и питье в метро в обществе воспринимают по-разному, пишет China Daily. Сторонники инициативы говорят, что в вагонах теперь не будет пахнуть едой и станет меньше мусора. По словам ее противников, у людей должно быть право перекусить, особенно во время длительных поездок.

Это первое законодательное регулирование правил поведения в метро на общегосударственном уровне. До этого запреты вводили власти отдельных городов и провинций.

Например, в метро Пекина в марте 2014 года запретили есть, пить и курить в вагонах, лифтах и на платформах. Нарушителям грозит штраф до 500 юаней ($70). В Шанхае, Гуанчжоу, Сиане и Шэньчжэне действуют аналогичные запреты. Сейчас метро есть в 33 городах Китая. Его общая протяженность превышает 4500 километров.

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