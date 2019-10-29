В Стамбуле, в ходе проводимой разведкой Турции спецоперации предотвращен крупный теракт.

Сообщается что, в ходе спецоперации были задержаны трое членов террористической организации «Исламское государство» (ИГ), которые планировали теракт в районе Фатих, во время народных шествий в честь 96-летия турецкой республики, передает Trend.

Отметим, что сегодня, в ходе спецоперации в турецкой провинции Бурса, были задержаны 26 членов террористической организации ИГ.

Среди задержанных 12 граждан Сирии, имена которых не разглашаются.

Накануне, в ходе спецоперации в Анкаре, были задержаны 20 иностранных граждан — членов ИГ.

Minval.az