Испанские власти предпримут ответные действия в случае, если бельгийский суд откажется экстрадировать бывшего главу каталонского женералитета Карлеса Пучдемона, заявила исполняющая обязанности вице-премьера Кармен Кальво, сообщает РИА-Новости.

«Правительство Испании не поймет, если Бельгийское государство не выдаст тех, кто скрывается от испанского правосудия. Мы это будем расценивать как отсутствие уважения к полной демократии, какой является испанская. Если будет отказано после приговора Верховного суда в отношении других фигурантов дела… Мы примем соответствующие решения, поскольку этого не поймем», — заявила К.Кальво.

Она не пояснила, в чем конкретно будут заключаться ответные действия, однако сказала, что «сотрудничество между странами может быть более или менее интенсивным».

Отметим, что сегодня суд в Брюсселе отложил на 16 декабря рассмотрение дела о выдаче экс-главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона испанским властям.

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