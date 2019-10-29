Израиль будет рассматривать заявления о предоставлении политического убежища от граждан России в ускоренном режиме. Об этом сообщается на сайте Управления по делам народонаселения и миграции страны.

Ускоренную процедуру рассмотрения заявлений от граждан определенных государств ввели в феврале 2017 года, теперь она распространяется и на россиян.

Это связано с тем, говорится в сообщении, что в последние годы тысячи иностранных граждан въезжали в Израиль и сразу обращались за политическим убежищем для того, чтобы получить разрешение на работу. Из-за этого возникла большая нагрузка на систему, в частности, увеличился срок рассмотрения заявлений о предоставлении убежища.

Согласно данным газеты Harretz, с января по июнь 2018 года 1344 россиянина попросили политическое убежище в Израиле.

Minval.az