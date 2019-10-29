Заявление министра обороны Армении о нагорно-карабахском конфликте — продукт больного воображения. Об этом сказала пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя заявление министра обороны Армении о том, что «Карабахский вопрос решён».

«На фоне предпринимаемых в течение многих лет при участии международных посредников усилий по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта высказывание министром обороны страны-агрессора подобного мнения может быть расценено лишь как продукт больного воображения. Однако чего ещё можно ожидать от министра обороны страны, которая героизирует фашизм, проводит на захваченных ею территориях Азербайджана кровавую этническую чистку против проживавшего на этих землях коренного азербайджанского населения, совершает такие зверства, как Ходжалинский геноцид?! Хотела бы только подчеркнуть один момент: фашистский палач Гарегин Нжде, которого в Армении возвели в ранг героя, тоже когда-то думал, что вопрос решён, но всем известен его бесславный конец», — сказала она.

Абдуллаева отметила, что армяно-азербайджанский конфликт будет решен только после полного обеспечения принципов международного права и восстановления справедливости, а также после восстановления суверенитета и территориальной целостности Азербайджана в его международно признанных границах, как того требует международное сообщество.

Minval.az