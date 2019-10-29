Минимум 18 человек погибли в ночь на вторник в иракском городе Кербела после того, как силы безопасности открыли огонь по демонстрантам.

По данным «Интерфакса», еще свыше 860 человек получили ранения в этом городе. В социальных сетях распространяются видео с места происшествия, на которых слышны звуки стрельбы и крики людей.

Акции протеста в Ираке, начавшиеся в октябре, возобновились в конце прошлой недели с новой силой. Только за первую неделю протестов в этой стране погибли около 150 человек, а с момента возобновления демонстраций 25 октября — еще свыше 70 человек.

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