Снизить риск развития рака легких можно благодаря правильно подобранному рациону питания. К такому выводу пришли ученые из Медицинского центра Университета Вандербильта, пишет EurekAlert.

Американские специалисты провели исследование, в ходе которого проанализированные данные 1,4 млн взрослых людей. Их анкеты поделили на несколько групп. Выяснилось, что те, кто употреблял большое количество продуктов, богатых клетчаткой, а также натуральные йогурты, реже страдали от онкологии легких.

Риск развития рака легких снижался на 33% по сравнению с теми, кто не имел в рационе йогурты и клетчатку.

Защитный эффект может быть связан с наличием в этих продуктах пребиотиков. Эти вещества не усваиваются организмом, однако эффективно стимулируют рост полезной микрофлоры в кишечнике.

Minval.az