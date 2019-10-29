Мир всерьез готовится к арктическому противостоянию

В конце минувшей недели Норвегия отметила 75-ю годовщину освобождения Киркенеса в ходе советской Петсамо-Киркенесской операции. Отметили красиво и с размахом — в праздничных мероприятиях приняли участие король Харальд V, премьер-министр Эрна Сульберг и министр иностранных дел Ине Эриксен Сёрейде, в самом городе прошел «гражданский парад» под музыку «Прощание славянки». Король Норвегии Харальд V в своей речи подчеркнул: «Мы знаем, каких потерь и жертв это стоило. Те многие солдаты, которые воевали на советской стороне, наши герои тоже». По его словам, события конца Второй мировой войны «дают силы и вдохновение для мирного добрососедства, которое веками формировалось между нашими двумя странами».

Казалось бы, для российских официальных СМИ это должно было бы стать темой номер один. Тем более что здесь не упускают случая напомнить, как «деды воевали». А тут — Норвегия, страна НАТО, торжественно отмечает 75-летие освобождения своих городов советской армией! Но…федеральные каналы ограничились короткими сюжетами в новостях. В своей еженедельных программах «Россия» ограничилась коротким репортажем. «Минобороновская» «Звезда», где в воскресенье выходят в эфир аж две «итоговые» программы — «Новости недели» с Юрием Подкопаевым и «Главное» с Ольгой Беловой — умудрилась торжества в Киркенесе с участием короля и премьер-министра Норвегии в честь освобождения города советской армией не упомянуть вообще. И уж тем более в программе не появился совместный советско-норвежский художественный фильм «Под каменным небом», как раз и посвященный освобождению севера Норвегии советской армией — притом что «военные» фильмы, и старые, и новые, здесь любят. При этом Белова рассказывала, что в провинциальном американском городке есть небольшая группа поклонников Путина и Сталина. А Подкопаев торжественно возвестил, что в Санкт-Петербурге спущен на воду первый боевой ледокол «Иван Папанин». И еще процитировал оценку журнала «Штерн», что именно эти корабли будут доминировать в Северном Ледовитом океане.

Возможно, одного этого еще слишком мало для далеко идущих выводов, на сотрудничество или конфронтацию с той же Норвегией нацелены в Москве. Но вот общего роста политической напряженности в высоких широтах уже невозможно не заметить. Военные учения, «марш-броски» по ледяным полям, новые военные корабли ледового класса и новые военные базы на российских арктических островах — все это складывается в единую картину.

Москва, впрочем, уверяет: вся эта военная активность нужна лишь для того, чтобы защитить российские интересы. Причем если раньше в центре внимания были разговоры о месторождениях нефти и газа на арктическом шельфе, то сегодня страсти кипят уже вокруг логистического потенциала, прежде всего Северного морского пути. Того самого, который Москва все активнее «раскручивает» в качестве выгодного маршрута для коммерческих перевозок грузов между Европой и Юго-Восточной Азией, прежде всего Китаем. В СМИ и и официальных заявлениях даже мелькают выражения типа «холодный Шелковый путь». То есть, если кто не понял, Северный морской путь Кремль рассматривает в качестве альтернативы проекту Шелкового пути, главным «звеном» которого являются азербайджанские логистические проекты, включая транскаспийскую паромную переправу и железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс. И даже не пытается этого скрывать.

Но вот в чем дело. Привычный путь доставки товаров из Азии в Европу и обратно — это вдоль южного побережья Азии через Суэцкий канал. В среднем он занимает 35 дней. Но в Аденском заливе велика вероятность нападения пиратов, в Суэцком канале приходится ждать очереди…В результате растет популярность сухопутного транзита, в том числе по возрожденному Шелковому пути, где ключевым звеном является уже Азербайджан. Казалось бы — и на это обстоятельство напирают российские эксперты — Севморпуть можно пройти всего за 23 дня, но эксперты загибают пальцы: навигация по Севморпути Севморпути — с июля по октябрь. За это время надо прежде всего успеть забросить все необходимое в города Крайнего Севера. Проход по Севморпути любого иностранного судна требует долгого согласования, оплаты лоцманской проводки, наличия «окна» в том самом движении судов с грузами для российского Заполярья…Наконец, следовать предстоит вдоль пустынных и необжитых берегов, где в случае аварии рассчитывать придется только на себя. Наконец, если Севморпуть станет по-настоящему международной трассой, нет никакой гарантии, что коммерческие суда будут разгружаться в Мурманске, а не, скажем, в том же норвежском Киркенесе, который уже обходит главный незамерзающий порт российской Арктики по грузообороту.

Но вот никаких признаков развития в Арктике гражданской инфраструктуры или снижения «бюрократической» нагрузки на Севморпуть не заметно. Зато активно накачиваются военные мускулы. Притом что ставки для Москвы действительно высоки. Более того, с учетом отношений России и Китая, причем и их предыстории, включая бои за остров Даманский, и нынешнего состояния, где на фоне улыбок и рукопожатий у границ РФ вдруг появляются российские ракеты, Москве явно захочется стать в этих перевозках монополистом, так, чтобы при случае «держать за горло» и Запад, и Восток. История с транспортной блокадой Азербайджана, объявленной зимой 1994 года в ответ на подписание в Баку «Контракта века», включая и закрытие для Азербайджана Волго-Донского и Волго-Балтийского водных путей.

И вот на этом фоне российская военная активность в Арктике получает совершенно новое прочтение. Просто потому, что для реализации своей стратегии Москве нужен здесь статус монополиста, да так, чтобы не существовало ни альтернативы в виде сухопутного Шелкового пути, ни возможности, пройдя по Севморпути, разгружаться в норвежской Арктике. Не менее важным является уверенный контроль над арктическими гаванями, не замерзающими благодаря Гольфстриму. У России есть здесь свои незамерзающие порты — Мурманск и Печенга, но значит ли это, что в РФ нет планов захвата «цепочки» уже норвежских незамерзающих портов — тех самых, которые она очистила от гитлеровцев в 1944 году и откуда ушла летом 1945 года? «Можем повторить» может иметь и такое прочтение. Тем более что наращиваются в Арктике именно наступательные вооружения, и отрабатываются наступательные приемы. Да и предыстория Печенги, бывшего Петсамо, который в том же 1944 году «отжали» у Финляндии, заставляет задуматься.

Москва, конечно, уверяет, будто бы США намерены «отобрать Северный морской путь у России». Нечто подобное излагал на страницах сербского издания «Печат» журналист Зоран Милошевич. Но куда больше пищи для размышлений дает нечаянная перепалка российских дипломатов с Североатлантическим альянсом. Напомним: узнав о том, что НАТО закупит 78 тысяч комплектов зимнего камуфляжа, а также обмундирование для проведения операций при -40°C, постоянное представительство России при НАТО в своем «Твиттере» решило сострить: «Видимо, это нужно, чтобы доказать чисто оборонительное военное планирование НАТО. Может, лучше закупить книги по истории, например, про Сталинград?»

Только вот на деле за язвительной иронией скрывается другое. В НАТО, по всей видимости, проанализировали итоги масштабных учений «Единый трезубец» и теперь наращивают здесь свою военную инфраструктуру. Здесь не испугались российской «игры мускулами» и всерьез готовятся к «ледяному противостоянию». Что уже означает для России втягивание в «военную гонку» со всеми вытекающими, и выиграть эту гонку только за счет военных ледоколов вряд ли получится. Выйти из нее без потерь — тем более. И хорошо, если эти потери окажутся только экономическими и имиджевыми. Особенно если Москва всерьез возьмется за перекройку границ. И то, что в НАТО не испугались, уже всерьез испугало РФ. Где понимают: события развиваются не по сценарию.

И это обстоятельство, с учетом очевидной взаимосвязи развития событий в Арктике и на Каспии, заставляет вспомнить, как в ответ на обещания Жириновского, что «русские солдаты будут мыть сапоги в Индийском океане», политические острословы с учетом опыта проигранной афганской войны и распада СССР предостерегали: как бы не оказаться в результате на берегах Северного ледовитого.

А теперь выходит, что и оттуда Россию могут «отжать».

Нурани, политический обозреватель

Minval.az